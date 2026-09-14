Grecia, naufragio a sud di Creta: un morto e 25 dispersi

ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – E’ di un morto e di 25 dispersi il bilancio provvisorio del naufragio di un’imbarcazione di migranti avvenuto al largo dell’isola di Gavdos, a sud di Creta.

Secondo quanto riferisce il sito Creta Live, 51 persone sono state tratte in salvo. Le ricerche proseguono anche con l’aiuto dell’agenzia europea Frontex. Il numero dei dispersi in mare è stato determinato in base alle testimonianze delle 51 persone tratte in salvo, le quali hanno riferito che a bordo del gommone si trovavano in totale 77 persone.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).