Costa “Artico regione strategica per l’Europa”

ROVANIEMI (FINLANDIA) (ITALPRESS) – L’Artico “riveste un’importanza strategica, non solo per i Paesi artici, ma per l’Europa nel suo complesso”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, in occasione della conferenza stampa successiva al Vertice europeo sull’Artico. “Il mio primo messaggio è semplice: ciò che conta per l’Artico, conta per tutti gli Stati membri dell’Unione europea”, ha osservato Costa aggiungendo che “tre dei nostri Stati membri – Danimarca, Finlandia e Svezia – sono nazioni artiche”.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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