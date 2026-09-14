Francia, Macron “La proposta di vietare i social ai minori di 15 anni è stata notificata alla Commissione europea”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Francia ha notificato oggi alla Commissione europea la nuova formulazione del provvedimento per vietare l’accesso ai social network ai minori di 15 anni. Lo annuncia il presidente francese Emmanuel Macron in un post su X, spiegando che la proposta è stata elaborata dal governo dopo la decisione del Consiglio costituzionale di metà agosto, che aveva imposto di tenere conto delle proprie osservazioni e del diritto europeo.

“Dopo un rigoroso lavoro tecnico, il Governo notifica oggi alla Commissione la nuova formulazione, a un mese dalla decisione del Consiglio”, scrive Macron, sottolineando che la Francia intende portare avanti la misura per rafforzare la protezione dei minori online. Il presidente francese chiede inoltre che il divieto diventi uno standard comune nell’Unione europea.

Macron afferma di aver condiviso con la presidente della Commissione europea “la mia determinazione affinché l’Europa proceda rapidamente e con rigore, per armonizzare questo divieto a livello dell’Unione e regolamentare le caratteristiche delle piattaforme”.

“Questa protezione deve diventare lo standard per tutti i bambini europei”, sottolinea Macron, ringraziando la presidente della Commissione, i parlamentari e gli Stati membri che sostengono l’iniziativa. “Sono lieto che la protezione dei minori online sia ora una priorità per la nostra Europa”, conclude.

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