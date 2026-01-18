Cina: Yiwu registra record storico nel commercio estero nel 2025

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Yiwu, la città della Cina orientale conosciuta come il supermercato del mondo, ha registrato nel 2025 un valore del commercio estero record pari a 836,5 miliardi di yuan (119,37 miliardi di dollari), ha annunciato sabato la dogana di Yiwu.

Le importazioni hanno segnato una crescita notevole lo scorso anno, aumentando del 32,3% su base annua fino a raggiungere i 105,8 miliardi di yuan, superando per la prima volta la soglia dei 100 miliardi di yuan.

Situata nella provincia dello Zhejiang, Yiwu è da tempo un polo dinamico nell’apertura della Cina verso l’estero. Il Mercato internazionale del commercio di Yiwu ospita quasi 80.000 stand che offrono oltre 2,1 milioni di tipologie di prodotti e intrattiene rapporti commerciali con 233 Paesi e regioni del mondo.

L’avvio operativo nel 2025 sia del porto internazionale di Yiwu (Suxi) sia del Centro globale per il commercio digitale di Yiwu ha ulteriormente ampliato l’ecosistema logistico e del commercio digitale della città, consentendo alle piccole merci di raggiungere i mercati globali più rapidamente che mai.

-Foto Xinhua-

