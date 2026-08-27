GYIRONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La prima squadra composta da 141 soccorritori è arrivata questa mattina al valico di frontiera di Gyirong, colpito da una colata di fango, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, dopo che il disastro ha causato numerose vittime lungo il confine tra Cina e Nepal, secondo quanto riferito dal ministero cinese per la Gestione delle Emergenze.

Ieri mattina la valanga ha colpito il valico di Gyirong, nell’omonima contea, nello Xizang. Alle 8 di questa mattina, secondo le autorità locali, si contavano tre vittime e altre 558 persone risultavano ancora disperse, mentre due abitanti del luogo erano stati tratti in salvo.

(ITALPRESS).