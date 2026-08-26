Tunisia, oltre 280 interventi della Protezione Civile contro gli incendi in due giorni

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Sono stati 1.256 gli interventi effettuati dalla Protezione civile tunisina il 24 e 25 agosto, tra cui 281 operazioni per lo spegnimento di incendi. Secondo i dati diffusi oggi dal ministero dell’Interno tunisino, gli interventi hanno incluso anche 320 operazioni di soccorso e assistenza a seguito di incidenti stradali, 621 interventi di soccorso per casi non legati alla circolazione, otto operazioni sulle spiagge e 26 interventi di altra natura. Il dato sugli incendi arriva dopo settimane caratterizzate da numerosi roghi registrati in diverse aree della Tunisia, che hanno richiesto il dispiegamento di importanti risorse terrestri e aeree per le operazioni di spegnimento. In questo contesto, lo scorso luglio l’Italia aveva inviato in Tunisia un Canadair dei Vigili del Fuoco per sostenere le autorità locali nella lotta agli incendi boschivi.

– foto IPA Agency –

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