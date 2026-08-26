Ucraina, Zelensky dispone di rafforzare la difesa su Zaporizhzhia e Donetsk

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Riunione sulla sicurezza relativa alla situazione al fronte e alle operazioni difensive nelle aree chiave. L’attenzione principale si è concentrata sulla reale situazione in prima linea, necessaria per aumentare l’efficacia dei soldati, e sulla situazione a Zaporizhzhia. Sono state impartite istruzioni per rafforzare la difesa della città e della regione, in particolare delle aree da cui dipendono altre città e comunità”. Così sui social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Stiamo inoltre rafforzando l’efficacia della difesa della regione di Donetsk. Saranno creati due gruppi, che saranno comandati rispettivamente dal comandante del 3° Corpo d’Armata Andriy Biletsky e dal comandante del 1° Corpo della Guardia Nazionale d’Azov Denis Prokopenko”, aggiunge.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).