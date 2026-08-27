PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Cina e Stati Uniti dovrebbero attuare concretamente l’importante consenso raggiunto dai due capi di Stato e rimuovere le interferenze e superare gli ostacoli agli scambi ad alto livello tra i due Paesi, ha dichiarato ieri il ministro cinese degli Esteri Wang Yi, secondo un comunicato diffuso oggi dal ministero.

Wang, che è anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro a Pechino con David Perdue, ambasciatore degli Stati Uniti in Cina.

(ITALPRESS).