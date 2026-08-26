FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti assistono a uno spettacolo di opera locale in un teatro dell’antica via Qiaonan nella città di Quanzhou, nella provincia sudorientale cinese del Fujian, il 18 agosto 2026. L’antica via Qiaonan di Quanzhou è un quartiere storico e culturale che conserva ancora edifici tradizionali del Minnan e residenze dei cinesi d’oltremare. Minnan significa letteralmente “Fujian meridionale”. Negli ultimi anni, il governo locale ha promosso la tutela e la valorizzazione del quartiere introducendo modalità innovative di gestione.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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