Cisgiordania, Malta si unisce alla dichiarazione contro nuovi insediamenti israeliani nell’area E1

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha aderito alla dichiarazione internazionale contro i piani israeliani per la costruzione di nuovi insediamenti nell’area E1, in Cisgiordania, a est di Gerusalemme. Secondo quanto riferiscono i quotidiani maltesi The Malta Independent e Times of Malta, il paese è stato aggiunto ieri insieme alla Danimarca all’elenco dei firmatari della dichiarazione che comprende anche l’Italia, insieme a Regno Unito, Francia, Germania, Canada, Norvegia e altri Paesi europei.

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(ITALPRESS).