LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 14 maggio 2026, mostra il grande ponte di Polonggou nella contea di Bomi, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang. Quest’anno ricorre il 75esimo anniversario della liberazione pacifica della regione. Oggi, l’altopiano un tempo inaccessibile è diventato facilmente raggiungibile grazie alla creazione di un sistema di trasporti capillare, che ha come fulcro il capoluogo Lhasa e che si estende a raggiera verso diverse città e prefetture.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).