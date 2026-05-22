LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 14 maggio 2026, mostra il grande ponte di Polonggou nella contea di Bomi, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang. Quest’anno ricorre il 75esimo anniversario della liberazione pacifica della regione. Oggi, l’altopiano un tempo inaccessibile è diventato facilmente raggiungibile grazie alla creazione di un sistema di trasporti capillare, che ha come fulcro il capoluogo Lhasa e che si estende a raggiera verso diverse città e prefetture.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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