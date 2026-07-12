ROMA (ITALPRESS) – “Il bilancio del fine settimana del round corso a Donington Park è positivo a livello di prestazioni e comportamento generale dei nostri pneumatici, con nuovi record ottenuti sia a livello di giro secco, così come sulla distanza di gara. Rispetto alla scorsa edizione, i nuovi pneumatici posteriori della gamma 2026 hanno permesso un miglioramento importante delle prestazioni nonostante le temperature insolitamente alte per queste zone”. Così Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli, dopo il weekend del Gp di Superbike di Gran Bretagna.

“Se la nuova mescola extrasoft di gamma SCQ ha confermato l’ottimo comportamento a livello di prestazioni assolute sul giro in qualifica, come testimonia il record ottenuto da Bulega in Superpole, la supersoft SCX ha permesso ai protagonisti del Mondiale di girare costantemente a un ritmo molto più elevato rispetto al passato, soprattutto con un decadimento delle prestazioni molto contenuto su una pista dove il consumo è solitamente elevato”, ha aggiunto Barbier.

“Scelta come pneumatico di riferimento non solo per le gare lunghe, ma dalla maggior parte dei piloti – compresi quelli andati a podio – anche per la Gara Superpole, rispetto alla versione 2025, la nuova SCX ha permesso di migliorare sensibilmente sia il record sul giro sia il tempo complessivo di gara, come evidenziano i 24 secondi in meno con cui si è corsa Gara2, per un miglioramento medio di un secondo al giro. Si tratta di un pneumatico che, mi fa piacere sottolinearlo, è disponibile sul mercato e acquistabile da tutti i motociclisti.

Concludo congratulandomi con Ducati e il team Aruba.it Racing per la conquista dei Mondiali costruttori e a squadre”, ha concluso il direttore Racing Moto Pirelli.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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