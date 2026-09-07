Cina: Xizang, identificate alcune vittime dopo la valanga nel valico di Gyirong

GYIRONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sono state confermate le identità di alcune delle vittime della colata di fango che il 26 agosto ha colpito il valico di Gyirong, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, come annunciato oggi dal centro di comando per i soccorsi d’emergenza in caso di eventi di questo tipo.

Secondo l’ultimo bilancio, alle 18 di sabato erano state confermate 43 vittime, mentre altre 519 persone risultavano ancora disperse. Tra i dispersi figuravano complessivamente 261 cittadini stranieri provenienti da 23 Paesi.

È stato istituito un gruppo di esperti per identificare le vittime. Più di 60 specialisti di medicina legale sono stati inviati sul posto, mentre sono ora operativi tre laboratori dedicati, dotati di strumenti avanzati.

Secondo il centro di comando, le operazioni di identificazione vengono condotte nel rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti cinesi pertinenti e in piena conformità con le pratiche internazionali, tutelando la dignità delle persone decedute e rispettando le relative consuetudini.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).