Cina: Guizhou, iniziata la raccolta delle mele a maturazione precoce (2)

WEINING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lavoratori selezionano le mele presso un’azienda frutticola nella contea autonoma Yi-Hui-Miao di Weining, a Bijie, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 5 settembre 2026.
Le mele a maturazione precoce di questa contea autonoma stanno gradualmente entrando nella stagione della raccolta. La contea conta 150.000 mu (circa 10.000 ettari) di meleti in produzione, con oltre dieci varietà di mele. L’industria melicola della contea ha generato un valore complessivo della produzione di 1,2 miliardi di yuan (circa 178,81 milioni di dollari), contribuendo ad aumentare i redditi di quasi 100.000 famiglie rurali.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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