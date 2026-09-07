Yemen, forze governative colpiscono posizioni Houthi a Al-Bayda e Marib

ROMA (ITALPRESS) – Le forze armate yemenite hanno sferrato 13 raid aerei contro posizioni, raduni e mezzi dei miliziani Houthi, tra cui una rampa di lancio missili, nelle direzioni di Al-Sharyah, Dhi Na’im, Al-Bayda e Al-Sawadiyah, nella provincia di Al-Bayda. Il centro stampa delle forze armate yemenite ha inoltre reso noto che l’aviazione ha effettuato una serie di attacchi contro una sala di comando e controllo, un sistema di sensori termici e concentrazioni di combattenti Houthi sulla sommità del Jabal Nasah, nel fronte di Mares (provincia di Al-Dhalea).

Raid analoghi hanno colpito raduni e caserme Houthi sui fronti meridionali di Marib. Ieri, domenica, scontri violenti con ogni tipo di arma si sono registrati sul fronte di Al-Dabab, a ovest di Taiz, e in località di Al-Sayahi, Jabal Han e Mate.

Nel frattempo le forze yemenite hanno annunciato di aver preso il controllo della città di Hays, a sud-est di Hodeidah. Da giovedì gli Houthi avevano lanciato un’offensiva volta a interrompere le vie di comunicazione verso la città costiera di Mocha, già oggetto di attacchi continui nel mese precedente, e a spingersi verso la costa che si affaccia sullo stretto di Bab el-Mandeb.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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