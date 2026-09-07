TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – L’Unione europea esprime preoccupazione per le sentenze confermate il 3 settembre dalla Corte di cassazione tunisina nel cosiddetto processo del “complotto contro la sicurezza dello Stato“, che hanno comportato lunghe pene detentive per decine di personalità politiche, attivisti, difensori dei diritti umani e giornalisti, tra cui anche cittadini dell’Ue.

Bruxelles sottolinea inoltre che restano interrogativi sul pieno rispetto delle garanzie del giusto processo. In particolare, l’Ue prende atto con preoccupazione dell’utilizzo di comunicazioni con diplomatici accreditati in Tunisia, tra cui diplomatici europei, come base per formulare accuse o come elementi di prova contro gli imputati.

L’Ue ribadisce l’importanza del pieno rispetto dei diritti umani, della libertà di espressione e del diritto a un processo equo, sottolineando al contempo la volontà di proseguire il dialogo con le autorità tunisine. Bruxelles conferma inoltre il proprio impegno a mantenere il partenariato con la Tunisia e a sostenere gli sforzi per consolidare le istituzioni democratiche e rafforzare i diritti umani.

L’Unione europea invita infine le autorità tunisine a creare le condizioni necessarie per il pluralismo e a consentire alle voci indipendenti di contribuire allo sviluppo del Paese.

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(ITALPRESS).