India, crolla un edificio di 5 piani a Nuova Dehli: 6 morti, si scava sotto le macerie

NUOVA DELHI (INDIA) (ITALPRESS) – Almeno sei persone sono morte e diverse sono rimaste ferite dopo il crollo di un edificio di cinque piani adibito a residenza studentesca a Satya Niketan, nella zona sud-ovest di Nuova Delhi, mentre erano in corso dei lavori di costruzione nel seminterrato.

Le squadre di soccorso stanno lavorando per raggiungere coloro che potrebbero essere ancora intrappolati: secondo quanto riferito dai testimoni, tra le 30 e le 40 persone potrebbero essere rimaste sotto le macerie. “Il crollo di un edificio a Satya Niketan è sconvolgente. Condoglianze a coloro che hanno perso i propri cari, prego per la pronta guarigione dei feriti.Le autorità stanno lavorando sul posto e prestando assistenza alle persone colpite dall’incidente”, ha detto il premier indiano Narendra Modi in un post su X.

Il crollo ha sollevato nuovi interrogativi sulla sicurezza degli edifici adibiti ad alloggi per studenti o lavoratori e sull’applicazione delle norme di sicurezza antincendio e di costruzione nelle zone densamente popolate della capitale.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).