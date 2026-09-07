India, crolla un edificio di 5 piani a Nuova Dehli: 6 morti, si scava sotto le macerie

IPA47705241 - Mandatory Credit: Photo by Sakib Ali/Hindustan Times/Shutterstock (14570269ao).The family members of the people who died in the stampede during the satsang in Hathras Sikandra Rao yesterday, carrying the bodies in the ambulance and crying on July 3, 2024 in Hathras, India. 121 people died in stampede and many injured during a religious event organised in the Hathras district of Uttar Pradesh state. About 250,000 people gathered for event despite permission being granted only for 80,000, an initial police report showed..121 Died In Stampede During Religious Event In Hathras, Hatharas, Uttar Pradesh, India - 03 Jul 2024

NUOVA DELHI (INDIA) (ITALPRESS) – Almeno sei persone sono morte e diverse sono rimaste ferite dopo il crollo di un edificio di cinque piani adibito a residenza studentesca a Satya Niketan, nella zona sud-ovest di Nuova Delhi, mentre erano in corso dei lavori di costruzione nel seminterrato.

Le squadre di soccorso stanno lavorando per raggiungere coloro che potrebbero essere ancora intrappolati: secondo quanto riferito dai testimoni, tra le 30 e le 40 persone potrebbero essere rimaste sotto le macerie. “Il crollo di un edificio a Satya Niketan è sconvolgente. Condoglianze a coloro che hanno perso i propri cari, prego per la pronta guarigione dei feriti.Le autorità stanno lavorando sul posto e prestando assistenza alle persone colpite dall’incidente”, ha detto il premier indiano Narendra Modi in un post su X.

Il crollo ha sollevato nuovi interrogativi sulla sicurezza degli edifici adibiti ad alloggi per studenti o lavoratori e sull’applicazione delle norme di sicurezza antincendio e di costruzione nelle zone densamente popolate della capitale.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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