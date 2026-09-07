Medio Oriente, Idf “Colpiti siti di Hamas in risposta a un ordigno contro i militari a Gaza”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver colpito durante la notte siti del gruppo armato islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza in risposta a un ordigno esplosivo che ieri ha colpito un veicolo militare. Secondo l’esercito, la bomba piazzata da Hamas che ha colpito un veicolo del genio militare in servizio sul lato israeliano della “linea gialla” nel nord della Striscia non ha causato feriti. Le Idf definiscono l’incidente una “palese violazione dell’accordo di cessate il fuoco da parte dell’organizzazione terroristica Hamas”. In risposta, durante la notte sono stati colpiti diversi siti infrastrutturali di Hamas utilizzati dal gruppo armato per sferrare attacchi.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).