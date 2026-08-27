Cina: Xizang, arrivano i primi soccorritori e aiuti dopo la colata di fango

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni soccorritori con forniture di soccorso e aiuti salgono a bordo di un aereo all’Aeroporto internazionale di Shuangliu a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 27 agosto 2026. La prima squadra composta da 141 soccorritori è arrivata questa mattina al valico di frontiera di Gyirong, colpito da una colata di fango, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, dopo che il disastro ha causato numerose vittime lungo il confine tra Cina e Nepal, secondo quanto riferito dal ministero cinese per la Gestione delle Emergenze. Ieri mattina la valanga ha colpito il valico di Gyirong, nell’omonima contea dello Xizang. Alle 8 di questa mattina, si contavano tre vittime e altre 558 risultavano ancora disperse, mentre due abitanti del luogo erano stati tratti in salvo, hanno riferito le autorità locali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)