Cina: Xizang, antilopi tibetane attraversano il Senlong Zangbo (1)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle antilopi tibetane e i loro cuccioli fotografati dopo aver attraversato il fiume Senlong Zangbo, nella Riserva naturale nazionale di Changtang, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 12 luglio 2026. Il fiume Senlong Zangbo, situato nella riserva, si trova lungo una rotta migratoria fondamentale per le antilopi tibetane. Ogni luglio, i cuccioli di questa specie e le loro madri attraversano il fiume e migrano verso i loro habitat. Negli ultimi tre anni, il numero di antilopi tibetane che hanno attraversato il fiume durante la migrazione ha superato ogni anno i 150.000 esemplari.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).