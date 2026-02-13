Cina: Xiong’an, procede costruzione dei campus di quattro università (2)

XIONG’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni lavoratori sono impegnati nel cantiere del campus di Xiong’an dell’Università forestale di Pechino nella Xiong’an New Area, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, l’11 febbraio 2026. I lavori di costruzione stanno procedendo rapidamente negli edifici del campus di quattro università nella Xiong’an New Area, tra cui la Beijing Jiaotong University, la Beijing University of Science and Technology, la Beijing Forestry University e la China University of Geosciences.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).