Cina: Xinjiang, tunnel autostradale più lungo del mondo apre al traffico

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il tunnel Tianshan Shengli, lungo 22,13 chilometri, il più lungo tunnel autostradale del mondo, è stato ufficialmente aperto al traffico venerdì.
Attraversando la sezione centrale dei monti Tianshan, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nord-occidentale, il tunnel riduce a soli 20 minuti un viaggio attraverso le montagne che in passato richiedeva diverse ore.
Come arteria vitale di collegamento tra i raggruppamenti urbani dello Xinjiang settentrionale e meridionale, l’autostrada G0711 Urumqi-Yuli, di cui il tunnel fa parte, è entrata in funzione lo stesso giorno.
(ITALPRESS).
