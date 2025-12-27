Cina: Xinjiang registra una produzione record di cotone nel 2025

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Secondo i dati ufficiali diffusi venerdì, nel 2025 la regione autonoma dello Xinjiang uiguro, nella Cina nordoccidentale, ha registrato una produzione record di cotone di oltre 6 milioni di tonnellate.
Quest’anno la regione ha prodotto 6,165 milioni di tonnellate di cotone, pari al 92,8% del totale nazionale, secondo l’Ufficio nazionale di statistica.
La superficie coltivata a cotone nello Xinjiang si è ampliata fino a quasi 38,88 milioni di mu (circa 2,59 milioni di ettari), in aumento del 5,9% su base annua, mentre la resa media si è attestata a 158,6 chilogrammi per mu, in crescita del 2,4% su base annua.
Secondo gli esperti, le condizioni meteorologiche favorevoli per tutta la stagione di crescita hanno contribuito ad aumentare la produzione, insieme al rafforzamento del sostegno politico, ai progressi nella tecnologia agricola e al miglioramento dello sviluppo delle competenze.
Il tasso complessivo di meccanizzazione della coltivazione e della raccolta del cotone nello Xinjiang dovrebbe superare il 97,5% quest’anno, favorendo ulteriormente la produzione cotoniera su larga scala, meccanizzata e intelligente.
Lo Xinjiang resta la principale regione produttrice di cotone della Cina. La produzione di cotone del Paese è aumentata del 7,7% rispetto al 2024, raggiungendo 6,641 milioni di tonnellate nel 2025.
