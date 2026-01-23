Cina: Xinjiang, commercio estero raggiunge nuovo record nel 2025

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il commercio estero della regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang Uygur ha raggiunto i 520,37 miliardi di yuan (circa 74,4 miliardi di dollari statunitensi) nel 2025, con un aumento del 19,9% su base annua, superando per la prima volta la soglia dei 500 miliardi di yuan, come annunciato venerdì dalla dogana di Urumqi.

L’importante crescita è stata alimentata da una serie di politiche volte ad ampliare il commercio estero. Le esportazioni dell’e-commerce transfrontaliero sono aumentate del 232,8%, mentre le importazioni tramite il mutuo scambio dei residenti sul confine sono cresciute del 68,5%.

L’espansione della cooperazione internazionale dello Xinjiang nell’ambito della Belt and Road Initiative ha contribuito in modo significativo. Il valore del commercio con i Paesi partner della BRI ha raggiunto i 458,37 miliardi di yuan, in aumento del 14,7%.

Il commercio con i soli cinque Paesi dell’Asia centrale ha raggiunto i 276,69 miliardi di yuan. La regione ha inoltre accelerato la sua presenza nell’Asean, in Africa, in Asia occidentale, in Medio Oriente e in America Latina.

In particolare, la struttura delle esportazioni dello Xinjiang ha continuato a ottimizzarsi, con le esportazioni di prodotti meccanici ed elettrici che hanno raggiunto i 186,5 miliardi di yuan, in aumento del 40,7%.

Anche le esportazioni agricole, comprese noci e uva, hanno acquisito uno slancio, determinando un aumento del 25,4% delle esportazioni agricole totali della regione.

Li Qinghua, vice direttore della dogana di Urumqi, ha affermato che il commercio estero dello Xinjiang ha mantenuto la resilienza e una crescita stabile nonostante le sfide globali, aggiungendo che ulteriori sforzi si concentreranno sul miglioramento dell’efficienza normativa e dei livelli di servizio per sostenere l’apertura di alto livello della regione.

(ITALPRESS).