Suzuki protagonista al Giro d’Italia 2026 con una flotta di 70 moto

ROMA (ITALPRESS) – Suzuki partner strategico e moto ufficiale del Giro d’Italia. Per i prossimi due mesi, il marchio di Hamamatsu sarà in prima linea per supportare i più prestigiosi appuntamenti del calendario ciclistico nazionale, portando su strada tecnologia, affidabilità e dinamismo. Un calendario di eccellenza: dal Giro d’Italia al Giro Next Gen. L’impegno di Suzuki si articolerà attraverso le gare più attese della stagione, garantendo una presenza capillare lungo gli oltre 3.400 km di percorso della Corsa Rosa: Giro d’Italia e Giro E (8 – 31 maggio): Suzuki accompagnerà ogni tappa della manifestazione, dalla partenza internazionale di Nessebar (Bulgaria) fino al gran finale di Roma. Giro d’Italia Women (30 maggio – 7 giugno): la flotta Suzuki supporterà le atlete attraverso 9 tappe tecniche, che quest’anno attraverseranno il Nord Italia, dall’Emilia-Romagna al Piemonte. Giro Next Gen (14 – 21 giugno): Suzuki sarà al fianco dei giovani talenti del ciclismo mondiale nella corsa dedicata alle promesse Under 23.

“Per gestire la complessa macchina organizzativa di RCS Sports & Events, Suzuki – informa una nota – ha messo a disposizione una flotta di oltre 70 moto. I mezzi saranno impiegati per il supporto logistico, l’assistenza e la gestione operativa, affrontando con estrema versatilità ogni tipo di terreno.La V-Strom 800 e la V-Strom 1050 sono ideali per le lunghe percorrenze e i passi montani grazie alla loro robustezza e capacità di carico. La GSX-S1000GT e la GSX-S1000GX la Grand Tourer e la Crossover ad alte prestazioni saranno protagoniste nei trasferimenti, assicurando elevati livelli di comfort, grande stabilità e una risposta pronta e precisa anche nelle situazioni più impegnative. Essere Moto del Giro d’Italia significa per Suzuki promuovere uno stile di vita in cui sport, innovazione e rispetto dell’ambiente si integrano perfettamente”.

– foto ufficio stampa Suzuki –

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