KARAMAY (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone, mostra una piattaforma di trivellazione nell’area operativa del giacimento petrolifero di Jiqing della Xinjiang Oilfield Company della China National Petroleum Corporation (CNPC), a Jimsar, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro, il 30 agosto 2026.

Nel 2026, primo anno del periodo del 15esimo Piano quinquennale cinese, lo Xinjiang ha mantenuto il proprio fermo impegno nei confronti dei propri ruoli strategici e ha accelerato la transizione verso uno sviluppo e un utilizzo dell’energia più ecologici, intelligenti ed efficienti. Nel settore del petrolio e del gas, una serie di tecnologie chiave ha registrato importanti progressi, rendendo possibile lo sviluppo economicamente sostenibile delle risorse non convenzionali di petrolio e gas e aumentando significativamente la produttività dei singoli pozzi.

Nel frattempo, un numero crescente di progetti nel campo delle nuove energie, che combinano la produzione di energia fotovoltaica con sistemi di accumulo di lunga durata, contribuisce a fornire energia pulita a decine di migliaia di famiglie. Tecnologie digitali e intelligenti sono state applicate all’intero processo di sfruttamento, sviluppo e generazione di energia.

Lo Xinjiang sta facendo leva sui propri vantaggi in termini di risorse, consentendo al contempo all’innovazione di svolgere un ruolo sempre più importante nel continuo impegno volto a gettare solide basi per un moderno sistema industriale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).