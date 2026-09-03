Usa, Hegseth estende il dispiegamento delle truppe in Medio Oriente fino al 2027

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha prolungato i tempi di dispiegamento delle truppe in Medio Oriente, segnalando che il conflitto potrebbe protrarsi fino al 2027. Lo riporta il Wall Street Journal. Gli Stati Uniti mantengono attualmente circa 50.000 soldati nel Medio Oriente, tra cui 19 navi da guerra, due portaerei e 13 cacciatorpediniere lanciamissili. Le missioni attuali includono l’intercettazione di missili iraniani, la scorta di navi mercantili attraverso lo Stretto di Hormuz e il blocco dei porti e delle regioni costiere iraniane.

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