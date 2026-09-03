Lavoro, Calderone incontra l’omologo egiziano Raddad: focus sulla migrazione regolare e qualificata

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha incontrato oggi a Il Cairo il Ministro del Lavoro della Repubblica Araba d’Egitto, Hassan Raddad, a margine della prima sessione della Commissione congiunta italo-egiziana presieduta dai Ministri degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ed egiziano, Badr Abdelatty.

Il Ministro Calderone, spiega una nota del ministero, ha valorizzato l’impegno italiano per la promozione di una migrazione regolare e qualificata anche attraverso la formazione professionale nei Paesi d’origine, in coerenza con quanto previsto dal Piano Mattei per l’Africa. Questo approccio è coerente con una gestione efficace della migrazione, che passa anche attraverso il contrasto all’immigrazione irregolare causa di fenomeni di tratta e sfruttamento lavorativo.

Il Ministro ha ricordato la riforma del decreto flussi e il passaggio da una programmazione annuale a una triennale degli ingressi in Italia nonché la crescente dinamica di progetti per la formazione professionale a favore di cittadini egiziani nel proprio Paese d’origine nell’ambito dell’articolo 23 del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286). La formazione, oltre alle materie specifiche di settore e alla lingua italiana, include le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e permette ai lavoratori stranieri di entrare in Italia ed essere assunti in qualunque momento dell’anno, indipendentemente dalle quote autorizzate. Ad oggi, in Egitto, sono attivi 10 progetti, proposti principalmente da Agenzie per il Lavoro, che coinvolgono oltre 1.100 lavoratori. Come previsto dal cosiddetto decreto Sicurezza (D.Lgs. n. 159/2025), tutti i lavoratori formati nei Paesi d’origine all’interno programmi di formazione professionale e civico linguistica approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono iscritti al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), così da favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

I due Ministri hanno concordato sull’opportunità di procedere nel dialogo per verificare come ampliare la già efficace collaborazione su questa progettualità. Nell’incontro bilaterale, conclude la nota, è stata inoltre concordato di avviare il dialogo tecnico propedeutico al possibile lancio di una Global Skill Partnership, in collaborazione con la Banca Mondiale, come già fatto con la Tunisia e l’Etiopia.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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