Ministro Israele Katz “Se attaccati, riporteremo l’Iran all’età della pietra”

Mandatory Credit: Photo by Kobi Gideon/Israel Gpo/ZUMA Press Wire/Shutterstock (14981254b) Israeli Prime Minister BENJAMIN NETANYAHU (R) and Defense Minister ISRAEL KATZ (L) visit an observation point on Mt. Bental on the Golan Heights bordering Syria. The Prime Minister was briefed on the reinforcement of IDF units on the Syrian border and the IDF's combat readiness for future operations. Prime Minister Benjamin Netanyahu: ''This is a historic day for the Middle East. Syrian Civil War: Israel's Netanyahu Tours Border, Golan Heights - 08 Dec 2024

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, avverte che, in caso di attacco iraniano a Israele, l’esercito di Tel Aviv prenderà di mira tutte le infrastrutture del regime, “incluse quelle energetiche”. “Ci sono segnali che indicano come la forte pressione economica a cui è sottoposto l’Iran e il timore di una rivolta e della caduta del regime potrebbero spingerlo a misure disperate”, ha dichiarato Katz durante un brindisi per il Capodanno ebraico con i dipendenti del ministero della Difesa.

“Un attacco iraniano contro Israele ci libererà da ogni vincolo. Colpiremo tutte le infrastrutture, comprese quelle energetiche, e riporteremo l’Iran all’età della pietra e all’oscurità”, ha affermato. Katz ha aggiunto che “Israele è ben preparato, sia in difesa che in attacco, per ogni eventualità, e le Forze di difesa israeliane sono pronte a portare a termine la missione”.

-Ipa Agency-
(ITALPRESS).

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