Libia, gli insegnanti annunciano uno sciopero totale in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Mentre il Ministero dell’Istruzione libico ha annunciato l’inizio del nuovo anno scolastico per domenica 13 settembre, con otre 13 milioni di libri di testo già consegnati e il ritorno previsto di almeno 2,5 milioni di studenti, il movimento degli insegnanti ha proclamato uno sciopero totale in tutte le scuole della regione occidentale per protestare contro il mancato riconoscimento dei loro diritti. Il movimento chiede la modifica della legge sugli insegnanti, il pagamento degli arretrati, l’attuazione degli aumenti salariali e dei benefici previsti dalla legge, oltre che l’attivazione dell’assicurazione sanitaria.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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