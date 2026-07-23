Cina: Xingtai accelera lo sviluppo dell’industria delle biciclette (3)

XINGTAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un operaio lavora in un laboratorio di un’azienda di biciclette nella contea di Pingxiang, città di Xingtai, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 22 luglio 2026.

Xingtai è una base di produzione di biciclette rinomata a livello nazionale, con prodotti venduti in tutto il mondo. Negli ultimi anni, la città ha promosso l’ammodernamento dell’industria delle biciclette, migliorando costantemente le infrastrutture ciclabili e ospitando un’ampia gamma di gare ciclistiche professionistiche ed eventi ciclistici aperti al pubblico. Attraverso l’integrazione tra produzione ed eventi ciclistici, la città ha favorito la rapida crescita del settore ciclistico locale.

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