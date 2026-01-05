TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti osservano le lanterne sulle antiche mura cittadine di Xi’an durante un festival delle lanterne nella città della provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, il 4 gennaio 2026. Qui il festival viene organizzato per celebrare l’imminente Capodanno lunare cinese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
