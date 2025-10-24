Cina: Xi parteciperà a Riunione APEC e visiterà ROK dal 30 ottobre al primo novembre

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Su invito del presidente della Repubblica di Corea (ROK) Lee Jae-myung, il presidente cinese Xi Jinping parteciperà alla 32esima Riunione dei leader economici dell’APEC a Gyeongju e compirà una visita di Stato nella ROK dal 30 ottobre al primo novembre, come ha annunciato venerdì un portavoce del ministero degli Esteri cinese.
(ITALPRESS).
