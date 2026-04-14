Cina: Xi avanza proposta in 4 punti per promuovere pace e stabilità in Medio Oriente

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping ha avanzato oggi una proposta in quattro punti per promuovere pace e stabilità in Medio Oriente, durante un incontro a Pechino con lo sceicco Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.
La proposta prevede il rispetto del principio della coesistenza pacifica, del principio della sovranità nazionale, del principio dello stato di diritto internazionale e del coordinamento tra sviluppo e sicurezza.
(ITALPRESS).
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