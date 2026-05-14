Cina: Xi auspica che 2026 sia anno “storico e fondamentale” per relazioni con Usa

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha dichiarato di auspicare che il 2026 sia un anno “storico e fondamentale”, che aprirà un nuovo capitolo nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti.

Cina e Usa hanno più interessi comuni che differenze, ha dichiarato Xi durante i colloqui con il presidente statunitense Donald Trump, in visita a Pechino.

Il successo di uno rappresenta un’opportunità per l’altro, e le relazioni bilaterali stabili sono positive per il mondo, ha aggiunto Xi.

Osservando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner anziché rivali, il presidente cinese ha affermato che i due Paesi dovrebbero aiutarsi a vicenda per raggiungere il successo e prosperare insieme, e trovare il modo corretto affinché le grandi potenze possano andare d’accordo nella nuova era.

“Attendo con interesse le nostre discussioni sui principali temi importanti per i nostri due Paesi e per il mondo, e di lavorare insieme a Lei per tracciare la rotta e guidare la grande nave delle relazioni sino-statunitensi, affinché il 2026 diventi un anno storico e fondamentale, che aprirà un nuovo capitolo nelle relazioni tra i due Paesi”, ha dichiarato Xi.

(ITALPRESS).