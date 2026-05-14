A Milano la tappa conclusiva di “Fencing 4 All”, il circuito di scherma inclusiva

MILANO (ITALPRESS) – Sarà il PalaCus Idroscalo di Milano ad ospitare la seconda e conclusiva tappa di “Fencing 4 All”, lo straordinario circuito di scherma inclusiva in cui si sfideranno ben 17 squadre di spada, ciascuna composta da tre atleti olimpici e da almeno un atleta autistico o con disabilità intellettiva.

La kermesse, sostenuta da Poste Italiane, fa parte del progetto “La scherma come mezzo di salute mentale”. Un’iniziativa della Federazione Italiana Scherma che è impegnata, per espresso volere del presidente federale Luigi Mazzone, docente universitario e primario di Neuropsichiatria infantile presso il Policlinico Tor Vergata di Roma, in una manifestazione unica nel suo genere nel campo dell’integrazione e dell’inclusività.

Il tutto nel quindicesimo anno della FIS come Federazione integrata che svolge sotto la sua egida tanto l’attività olimpica quanto quella paralimpica. Un appuntamento, quello di Milano, che arriva a un mese e mezzo di distanza dalla prima tappa svoltasi a Roma, dove 15 squadre si sono confrontate con la vittoria finale delle Fiamme Oro davanti al Circolo della Scherma Anzio e con il terzo posto del Club Scherma Bari.

La prova di Milano sarà dunque decisiva per delineare la classifica finale di un torneo che prevede un montepremi destinato all’acquisto di attrezzature sportive per le migliori quattro società.

Sono ben 17 le formazioni iscritte alla prova milanese, pronte – dalle ore 10 – ad animare ancora una volta, con entusiasmo autentico, un evento che va ben oltre i significati sportivi e che, attraverso l’agonismo, esprime la grande capacità della scherma di essere disciplina d’inclusione e condivisione.

Grazie alle sue peculiarità, infatti, la scherma è uno sport di relazione in cui ragazzi autistici e con disabilità intellettive possono esprimere al massimo la propria voglia di competere con l’avversario che hanno di fronte, anche grazie all’ausilio delle segnalazioni luminose e sonore che rendono sempre più importante la percezione dell’attenzione, aspetto che spesso rappresenta una difficoltà per chi vive questa condizione.

Anche la seconda tappa di “Fencing 4 All” a Milano sarà trasmessa in diretta dalle ore 17 di domenica, nelle sue fasi finali, su “Assalto – La TV della scherma”, disponibile gratuitamente sulla piattaforma Sportface.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

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