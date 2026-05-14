Xi incontra imprenditori statunitensi al seguito di Trump nella sua visita in Cina

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato oggi a Pechino gli imprenditori statunitensi che accompagnano il presidente Donald Trump nella sua visita in Cina.

Trump ha affermato di aver portato con sé rappresentanti di spicco della comunità imprenditoriale statunitense, tutti rispettosi della Cina e consapevoli del suo valore, e di incoraggiarli ad ampliare la cooperazione con il Paese. Il presidente ha poi presentato singolarmente gli imprenditori a Xi.

Gli imprenditori statunitensi hanno dichiarato di attribuire grande importanza al mercato cinese e di auspicare un approfondimento delle proprie attività commerciali in Cina e un rafforzamento della cooperazione con il Paese.

Xi ha affermato che le aziende statunitensi sono profondamente coinvolte nella riforma e nell’apertura della Cina, e che entrambe le parti ne hanno tratto beneficio. Osservando che la porta della Cina si aprirà sempre di più, Xi ha dichiarato che il Paese accoglie con favore il rafforzamento da parte degli Stati Uniti della cooperazione reciprocamente vantaggiosa con la Cina, e ha espresso la convinzione che le aziende statunitensi godranno di prospettive ancora più ampie nel Paese.

(ITALPRESS).