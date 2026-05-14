Malta ospiterà una conferenza mediterranea sui diritti dei bambini

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ospiterà entro la fine dell’anno un’importante conferenza mediterranea dedicata al rafforzamento dei diritti, del benessere e dell’inclusione dei bambini in tutta la regione. L’evento, iniziativa di punta del Mediterranean Children’s Movement guidato dall’ex Presidente della Repubblica Marie-Louise Coleiro Preca, riunirà giovani, responsabili politici e rappresentanti delle organizzazioni impegnate nella tutela dell’infanzia. Un accordo di finanziamento firmato con l’Ufficio del Vice Primo Ministro e il Ministero degli Affari Esteri e del Turismo garantirà il sostegno economico necessario per l’organizzazione della conferenza. L’incontro punta a promuovere il dialogo regionale, la partecipazione giovanile e lo scambio di buone pratiche tra le organizzazioni che operano a favore dei bambini.

Ai lavori prenderanno parte anche i membri del Children’s Council del Mediterranean Children’s Movement, assicurando così il coinvolgimento diretto di bambini e giovani nel dibattito. L’accordo è stato sottoscritto da Marie-Louise Coleiro Preca e dal Segretario Permanente Christopher Cutajar, alla presenza del Vice Primo Ministro Ian Borg.

Coleiro Preca ha definito l’intesa “un passo fondamentale” per rafforzare la cooperazione regionale sul benessere infantile, sull’educazione alla pace e sull’inclusione. Secondo l’ex Presidente, l’iniziativa offrirà una piattaforma comune a organizzazioni, professionisti e giovani per condividere idee e consolidare reti di solidarietà. Ian Borg ha elogiato il progetto, sottolineando come Malta stia riaffermando il proprio impegno nella promozione dei diritti e del benessere dei bambini sia a livello regionale che globale.

“Investendo oggi nei bambini, stiamo costruendo un futuro più pacifico, stabile e prospero per la nostra regione”, ha dichiarato. Dal canto suo, Christopher Cutajar ha evidenziato che la partnership riflette il continuo sostegno di Malta al benessere dell’infanzia e al dialogo inclusivo nell’area mediterranea.

-Foto Ministero degli Affari Esteri-

(ITALPRESS).