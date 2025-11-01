Cina: Xi annuncia che Shenzhen ospiterà Incontro leader economici APEC nel 2026

(251101) -- GYEONGJU, Nov. 1, 2025 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping shakes hands with South Korean President Lee Jae-myung during the APEC chairmanship handover session of the 32nd APEC Economic Leaders' Meeting in Gyeongju, South Korea, Nov. 1, 2025. Xi said here on Saturday that the Chinese city of Shenzhen will host the APEC Economic Leaders' Meeting in November 2026. (Xinhua/Xie Huanchi)

GYEONGJU (COREA DEL SUD) (ITALPRESS/XINHUA) – Il presidente cinese Xi Jinping stringe la mano al presidente della Repubblica di Corea Lee Jae-myung durante la sessione di passaggio della presidenza dell’APEC, nell’ambito del 32esimo Incontro dei leader economici dell’APEC tenutosi a Gyeongju, in Repubblica di Corea, il primo novembre 2025. Xi ha dichiarato sabato che la città cinese di Shenzhen ospiterà l’Incontro dei leader economici dell’APEC nel novembre 2026.

-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE