Cina: Xi annuncia che Shenzhen ospiterà Incontro leader economici APEC nel 2026

GYEONGJU (COREA DEL SUD) (ITALPRESS/XINHUA) – Il presidente cinese Xi Jinping stringe la mano al presidente della Repubblica di Corea Lee Jae-myung durante la sessione di passaggio della presidenza dell’APEC, nell’ambito del 32esimo Incontro dei leader economici dell’APEC tenutosi a Gyeongju, in Repubblica di Corea, il primo novembre 2025. Xi ha dichiarato sabato che la città cinese di Shenzhen ospiterà l’Incontro dei leader economici dell’APEC nel novembre 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
