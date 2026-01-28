WUZHONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I membri dello staff di Yili monitorano i dati di produzione nella sala di controllo di Wuzhong, nella regione autonoma del Ningxia Hui, nella Cina nord-occidentale, il 27 gennaio 2026. Negli ultimi anni, Wuzhong ha significativamente potenziato le dimensioni, la standardizzazione e l’intensificazione del proprio settore lattiero-caseario. Il parco industriale di Jinji a Wuzhong ha attratto un gruppo di rinomate aziende lattiero-casearie, con una capacità giornaliera di lavorazione del latte crudo fresco che raggiunge le 6.400 tonnellate, pari a oltre il 53% della capacità totale di lavorazione del Ningxia.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).