CHANGCHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – He Xiaoman svolge una sessione di addestramento in un centro di formazione del Changchun Digital Technology Vocational College a Changchun, nella provincia nord-orientale cinese dello Jilin, il 9 settembre 2026.

He Xiaoman, nata nel 2006, è una studentessa del Changchun Digital Technology Vocational College. È l’unica concorrente donna nella gara di tecnologia dei veicoli ferroviari della prossima 48esima edizione della WorldSkills Competition. Iscrittasi nel 2024, appena tre mesi dopo è stata selezionata per il corso speciale di addestramento dell’istituto riservato agli studenti d’eccellenza. Da allora la sua vita è scandita da un addestramento intensivo, smontando e regolando centinaia di componenti di precisione dalle 7 del mattino fino a tarda notte. “Non sono mai stata la più talentuosa. È tutta una questione di pratica quotidiana costante”, ha dichiarato He.

La gara di tecnologia dei veicoli ferroviari debutterà come categoria ufficiale nell’edizione di quest’anno. La gara di 18 ore metterà a dura prova la resistenza fisica, la precisione operativa e la resistenza allo stress dei concorrenti. Per colmare il divario fisico con i concorrenti uomini nella movimentazione dei pesanti componenti dei veicoli, He ha elaborato programmi mirati di allenamento della forza e sviluppato una serie di metodi operativi personalizzati, sfruttando la delicatezza e la precisione delle sue tecniche per compensare lo svantaggio in termini di forza fisica. “L’attenzione e la pazienza delle donne sono i nostri punti di forza nella manutenzione di precisione e nell’individuazione dei guasti. Voglio dimostrare sulla scena internazionale che anche le ragazze possono eccellere nei campi dell’ingegneria e ispirare più persone a entrare nel settore dei veicoli ferroviari”, ha dichiarato He.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).