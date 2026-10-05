Cina: Washington ospita evento di scambio culturale dedicato a Shanghai (2)

WASHINGTON (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – I membri del One Voice Children’s Choir si esibiscono durante l’evento “Future Resonance — ShanghaiEye Night” a Washington, negli Stati Uniti, il 3 ottobre 2026.

L’evento di scambio culturale dedicato a Shanghai si è tenuto sabato a Washington, portando un assaggio di Shanghai negli Stati Uniti. L’evento faceva inoltre parte dell’iniziativa di promozione della città “Shanghai Let’s Meet” e di una più ampia serie di scambi tra i popoli di Cina e Stati Uniti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).