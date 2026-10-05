Libia, missione imprenditoriale italiana a Misurata dal 31 ottobre

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Si terrà dal 31 ottobre al 3 novembre 2026 una missione imprenditoriale italiana a Misurata, in Libia, promossa dalla Camera di Commercio Italo-Libica. L’iniziativa rappresenta la prosecuzione del percorso avviato a Roma ed è finalizzata a sviluppare concrete opportunità di collaborazione economica tra imprese italiane e interlocutori libici.

La missione si svolgerà presso la Misurata Free Zone e comprenderà incontri istituzionali, appuntamenti con operatori pubblici e privati, nonché visite dedicate all’approfondimento delle opportunità commerciali, logistiche e di investimento presenti a Misurata e, più in generale, nel mercato libico.

Al programma prenderanno parte anche rappresentanti di alcuni Paesi confinanti con la Libia, con l’obiettivo di avviare un confronto sulle prospettive di cooperazione nei rispettivi mercati. Misurata viene indicata come una piattaforma di collegamento tra Italia, Libia e continente africano.

Nel corso della missione è inoltre prevista l’apertura, presso la Misurata Free Zone, di un ufficio delle imprese italiane gestito dalla Camera di Commercio Italo-Libica. La struttura avrà il compito di offrire un punto di riferimento stabile per rappresentanza, assistenza, relazioni con gli interlocutori locali e sviluppo delle attività economiche italiane nella città e nel Paese.

Il 2 novembre è infine in programma una visita a Leptis Magna, uno dei principali siti archeologici del Mediterraneo, rimasto per circa quindici anni al di fuori dei circuiti del turismo internazionale.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).