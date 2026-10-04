ROMA (ITALPRESS) – Lista unita, il partito del primo ministro Andris Kulbergs, ha vinto le elezioni parlamentari in Lettonia con il 35,3% delle preferenze (il 24,2% in più rispetto alle politiche del 2022). A comunicarlo è la Commissione elettorale centrale lettone. A seguire si sono posizionati Prima la Lettonia (13,1%), Potere sovrano (11,7%), Alleanza nazionale (8,9%), seguito dal movimento socialdemocratico I progressisti (7,8%). Il 6,3% delle preferenze è andato a Nuova unità.

“Congratulazioni a Andris Kulbergs per la netta vittoria alle elezioni in Lettonia. Un risultato importante, che conferma la volontà del popolo lettone di difendere la propria libertà, la propria sicurezza e la propria appartenenza all’Europa e all’Occidente. L’Italia continuerà a lavorare insieme alla Lettonia per un’Europa più forte, sicura e capace di difendere i propri interessi e i propri valori. Buon lavoro, Andris!”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

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