Turchia, Arabia Saudita e Pakistan a colloquio sullo sviluppo della loro alleanza di difesa congiunta

ROMA (ITALPRESS) – Turchia, Arabia Saudita e Pakistan terranno oggi colloqui a Riad riguardo alla sicurezza regionale e allo sviluppo della loro alleanza di difesa congiunta. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri turco.

Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, il ministro della Difesa Yasar Guler e il capo di stato maggiore delle forze armate turche, generale Selcuk Bayraktaroglu parteciperanno alla riunione del Comitato strategico politico-militare, istituito nell’ambito dell’Accordo di difesa congiunta della Mecca, firmato il 7 agosto.

I colloqui verteranno sull’impegno per costruire le istituzioni dell’alleanza e rafforzare la deterrenza collettiva, cercando al contempo soluzioni diplomatiche alle controversie regionali. Secondo fonti del ministero, Fidan dovrebbe ribadire il sostegno della Turchia all’Arabia Saudita di fronte ai recenti attacchi degli Houthi yemeniti e sottolineare che le provocazioni contro i luoghi sacri sono inaccettabili.

Inoltre, il capo della diplomazia di Ankara dovrebbe inoltre porre l’accento sulla libertà e sulla sicurezza della navigazione lungo le rotte commerciali internazionali ed esortare alla moderazione per prevenire un’ulteriore escalation.

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