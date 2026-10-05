Azienda cinese e UNESCO insieme per accelerare istruzione su IA in Africa

NAIROBI (KENYA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’iniziativa congiunta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e della piattaforma cinese per l’insegnamento della programmazione Codemao sta compiendo progressi nell’integrazione dell’intelligenza artificiale (IA) nelle scuole di tutta l’Africa.

Secondo Mary Nyasimi, specialista nazionale dei programmi presso l’Ufficio regionale dell’UNESCO per l’Africa orientale, l’IA e gli strumenti digitali stanno trasformando l’insegnamento e l’apprendimento in tutto il continente, fornendo agli studenti competenze essenziali per le future carriere e l’innovazione.

“Accelerare l’educazione all’IA è essenziale per colmare il divario digitale, rafforzare il capitale umano e migliorare la competitività globale tanto del Kenya quanto del continente africano nel suo complesso”, ha dichiarato durante un recente incontro a Nairobi, la capitale keniota.

Inaugurata nel 2021, l’iniziativa dell’UNESCO e di Codemao per la programmazione rivolta ai giovani promuove un’educazione inclusiva, sicura ed equa dedicata all’IA e alla programmazione in Africa e in Asia.

Il programma si concentra sull’offerta di formazione pratica, sulla creazione di reti educative intercontinentali e sulla sensibilizzazione sull’empowerment digitale.

“Tra il 2021 e il 2022, oltre 200 insegnanti provenienti da Repubblica del Congo, Kenya, Namibia e Thailandia, di cui il 45% donne, hanno completato il programma iniziale di formazione internazionale sulla programmazione dell’UNESCO”, ha dichiarato Nyasimi.

L’iniziativa si basa su un modello di formazione dei formatori, con gli educatori appena formati che trasmettono a loro volta competenze di programmazione e digitali a migliaia di colleghi e studenti in tutta la regione, ha aggiunto.

Augustine Nzuki, insegnante della Tala Township Primary School nella contea di Machakos, nel Kenya orientale, ha raccontato come un recente viaggio a Shenzhen, in Cina, sponsorizzato dall’iniziativa, abbia trasformato il suo approccio all’insegnamento.

Sebbene Nzuki avesse già insegnato robotica a livello teorico, durante la visita di luglio ha pilotato per la prima volta un vero drone e ha interagito di persona con un robot.

“Ho potuto vedere con i miei occhi che cosa sono i robot e i droni, acquisendo conoscenze pratiche sull’IA e sulla programmazione”, ha dichiarato Nzuki.

Era tra gli otto kenioti, quattro insegnanti e quattro studenti, che si sono recati in Cina per vedere in prima persona come la quarta rivoluzione industriale stia ridefinendo l’istruzione.

Guardando al futuro, Nzuki ha in programma di visitare 20 scuole della zona per condividere le proprie conoscenze e fare da mentore alla prossima generazione di educatori.

In Kenya, dal 2025 sono state inserite nel progetto 20 scuole nelle contee di Kiambu, Nairobi, Kajiado e Machakos.

A oggi, il programma ha formato oltre 1.200 studenti kenioti e ha istituito club scolastici dedicati alla programmazione, per promuovere un apprendimento continuo tra pari.

(ITALPRESS).