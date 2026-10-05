Ucraina, attacco russo in una zona residenziale di Kharkiv: un morto e sei feriti

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Un attacco russo ha colpito nella notte un edificio residenziale nel distretto Industrialnyi di Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina, provocando un morto e sei feriti. Lo riferisce l’agenzia ucraina Ukrinform, citando il sindaco della città, Ihor Terekhov, e il governatore della regione di Kharkiv, Oleh Syniehubov.

Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, l’edificio è stato colpito da un missile Banderol. Terekhov ha successivamente precisato che si è trattato di un doppio attacco. Le esplosioni hanno provocato incendi ad alcune automobili e a un edificio amministrativo. Circa dieci palazzi residenziali hanno riportato danni, secondo quanto riferito dal sindaco.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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