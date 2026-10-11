Cina: villaggio di Longji integra patrimonio culturale e turismo (1)

LONGSHENG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un abitante del villaggio cammina in un campo terrazzato a Longji, nella contea autonoma di Longsheng Ge, nella Regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 17 agosto 2026. Le terrazze di riso di Longji, nell’omonimo villaggio, sono una destinazione popolare per i visitatori che desiderano sperimentare la vita rurale tradizionale cinese. Il villaggio, abitato principalmente dal gruppo etnico Zhuang, è caratterizzato da tradizionali case in legno immerse tra i campi terrazzati e conserva il suo caratteristico patrimonio culturale etnico. Facendo leva sulle sue tradizioni secolari di coltivazione del riso, il villaggio ha integrato il patrimonio culturale con il turismo, offrendo attività come escursioni in montagna, visite al villaggio, esperienze agricole e realizzazione di prodotti artigianali. Queste attività hanno attirato numerosi visitatori stranieri desiderosi di scoprire la bellezza del paesaggio, la coltivazione tradizionale del riso e la cultura etnica cinese.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).