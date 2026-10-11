URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri gli scienziati della Terza spedizione scientifica cinese nello Xinjiang hanno annunciato di aver individuato oltre 24.000 ghiacciai nella regione e hanno messo in guardia dall’accelerazione del loro scioglimento.

La Regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro è al primo posto in Cina per riserve glaciali, seguita dalla Regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang. Durante una conferenza stampa a Urumqi, capoluogo dello Xinjiang, il gruppo della spedizione ha diffuso i dati più recenti, affermando che lo Xinjiang ospita 24.202 ghiacciai, che coprono una superficie di 23.629 chilometri quadrati.

Lo studio sui ghiacciai fa parte di una spedizione quinquennale, avviata nel 2021 dal ministero della Scienza e della Tecnologia. Le due precedenti erano state condotte negli anni ’50 e ’80.

La spedizione ha condotto studi sull’ecologia, il territorio e l’agricoltura dello Xinjiang, sulla biodiversità e sulle risorse biologiche, minerarie, energetiche e idriche. Ai lavori hanno partecipato 46 istituti di ricerca nazionali, con oltre 6.000 partecipazioni complessive dei membri della spedizione.

Mentre le due precedenti indagini si erano concentrate su un inventario statico delle risorse di base, basato su rilevamenti censuari, questa missione ha prodotto nuovi dati di prima mano sul clima, sull’ecologia e sulle risorse dello Xinjiang.

Dagli anni ’90 al 2020, lo Xinjiang ha perso 2.167 chilometri quadrati di superficie glaciale e la maggior parte delle aree di questa regione ricca di ghiacciai sta registrando un rapido scioglimento, secondo il team di spedizione.

Il riscaldamento globale è la causa principale, ha dichiarato Li Zhongqin, membro della spedizione e ricercatore sui ghiacciai presso l’Istituto di ecoambiente e risorse del Nord-Ovest dell’Accademia cinese delle scienze (CAS).

La regione si sta riscaldando più rapidamente rispetto alle medie globali e nazionali. Il team di spedizione ha osservato che negli ultimi tre decenni la temperatura dello Xinjiang è aumentata a un ritmo di 0,34 gradi Celsius per decennio, pari a circa 1,7 volte la media globale e 1,13 volte quella nazionale.

La superficie dei laghi e delle zone umide dello Xinjiang è aumentata di circa un terzo, anche in parte a causa dello scioglimento dei ghiacciai, ha affermato Li.

I ghiacciai sono fondamentali per lo Xinjiang, in quanto costituiscono le sorgenti di molti fiumi di questa regione interna. Uno scioglimento più rapido può aumentare la portata dei fiumi, ma può anche provocare valanghe di ghiaccio e accrescere il rischio di inondazioni e colate di fango, ha dichiarato Li a Xinhua, aggiungendo che i crolli dei ghiacciai potrebbero diventare frequenti nella regione.

Per rispondere a questi rischi è necessario rafforzare le attività di monitoraggio. Li e i suoi colleghi hanno utilizzato satelliti per il telerilevamento e droni per monitorare il movimento dei ghiacciai e le variazioni di temperatura.

Un altro elemento di rilievo della spedizione è stata la ricerca congiunta transfrontaliera sui ghiacciai, che ha incluso l’identificazione dei ghiacciai in Tagikistan, Paese confinante con lo Xinjiang sud-occidentale, e la pubblicazione di un atlante dei ghiacciai del Paese.

La cooperazione scientifica tra i due Paesi nasce dalla sfida comune rappresentata dallo scioglimento dei ghiacciai, ha dichiarato Li Zhi, ricercatrice presso l’Istituto di ecologia e geografia dello Xinjiang della CAS. Lei e i suoi colleghi hanno avviato un progetto riconosciuto dall’UNESCO, incentrato sulla valutazione dei cambiamenti glaciali in Tagikistan, sulla previsione delle tendenze future dei ghiacciai e sullo studio dei rischi di disastri legati ai ghiacciai.

Il Tagikistan ha molti ghiacciai e il loro scioglimento potrebbe provocare eventi disastrosi, come le inondazioni causate dall’improvviso svuotamento dei laghi glaciali, che potrebbero mettere in pericolo i residenti locali, ha aggiunto.

Oltre allo scioglimento dei ghiacciai, la spedizione si è concentrata anche su altre sfide regionali comuni, come la scarsità d’acqua e la desertificazione, e ha condotto ricerche scientifiche congiunte con i Paesi dell’Asia centrale.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).