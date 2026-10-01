Cina: vertice della World Internet Conference incentrato sull’IA open source

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Vertice di Wuzhen 2026 della World Internet Conference (WIC) metterà al centro della propria agenda l’intelligenza artificiale open source e la cooperazione internazionale in materia di sviluppo e governance dell’IA. Lo hanno dichiarato martedì gli organizzatori durante una conferenza stampa a Pechino.

L’evento si terrà dal 2 al 5 novembre a Wuzhen, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, riunendo partecipanti cinesi e internazionali per discutere di innovazione, governance della sicurezza, scambi culturali e cooperazione internazionale.

Un dialogo nell’ambito del forum principale riunirà dirigenti delle principali aziende tecnologiche e sviluppatori di modelli di grandi dimensioni open source per discutere di come costruire un ecosistema globale dell’IA open source.

Il vertice comprenderà 27 forum secondari, con argomenti che includono fiducia, connettività e interoperabilità tra agenti di IA, nonché robotica, IA incarnata e intelligenza spazio-temporale. Anche la cooperazione nel cyberspazio nell’ambito dell’Iniziativa per la governance globale sarà oggetto delle discussioni.

Questa attenzione alla cooperazione open source fa seguito ai più ampi sforzi della Cina per promuovere la collaborazione internazionale nel campo dell’IA.

Un piano d’azione pubblicato in occasione della World Artificial Intelligence Conference a Shanghai a luglio ha invitato a condividere gli ecosistemi open source, sviluppare congiuntamente regole e standard e rafforzare la cooperazione in materia di governance della sicurezza dell’IA.

Il tema del Vertice di Wuzhen di quest’anno pone l’accento sull’open source, sull’inclusività, sul contributo congiunto e sui benefici condivisi nella costruzione di una comunità dal futuro condiviso nel cyberspazio.

Le discussioni verteranno sia sui principi sia sulle applicazioni pratiche dello sviluppo di un’IA open source e inclusiva, nonché sulle preoccupazioni internazionali relative alla sua governance, secondo gli organizzatori.

Gli altri eventi includeranno i WIC Awards per la scienza e la tecnologia pionieristiche, il WIC Distinguished Contribution Award, la Light of Internet Expo e la presentazione di casi d’eccellenza nella costruzione congiunta di una comunità dal futuro condiviso nel cyberspazio.

Tenutosi per la prima volta nel 2014, il Vertice di Wuzhen riunisce funzionari governativi, rappresentanti di organizzazioni internazionali, dirigenti del settore tecnologico e ricercatori per discutere dello sviluppo e della governance di Internet. La WIC è stata istituita nel 2022 come organizzazione internazionale con sede a Pechino.

L’evento è organizzato dalla World Internet Conference, mentre il governo provinciale dello Zhejiang è responsabile dell’organizzazione locale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).